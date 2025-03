Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellapartiamo condal traffico intenso raccordo anulare troviamo coda in carreggiata interna tra le uscite Cassia Veientana e Nomentana in esterna invece cosa tratti trapuntine diramazioneSud sulla tangenziale est Ci sono code tra Corso Francia e Salaria in direzione di Giovanni è l'uscita dalla capitale troviamo maggiori disagi aEst con rallentamenti sul tratto Urbano della A24 direzione del raccordo su via Tiburtina si sta in coda dal raccordo a Settecamini mentre un incidente e la madre code sulla Prenestina tra Viale Ferrari e Colle monfortani nelle due direzioni altre cose Poi per traffico le troviamo sulla Casilina tra Borghesiana e finocchio in direzione di San Cesareo e prima che chiude anche tra Fiumicino e Ostia su Viale dell'aeroporto di Fiumicino e fino a Latina incidente su via Pontina Ci sono code tra Borgo Piave viale Le Corbusier in direzione di Terracina rimanete sempre aggiornati sullae sulle notizie del 3 pubblico dellascaricando aggiornato l'app di Astral infomobilità D'Alessio conti è tutto ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta a matita invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto astrale.