Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità salute per i trovati dalla redazione di asta mobili da un servizio dellacircone generalmente scorrevole sul Raccordo Anulare in esterna si segnalano solo di rallentamenti tra Ardeatina eravamo a cenaSud sull'autostrada dei rallentamenti sulla Firenzein direzione di Firenze all'altezza di Ponzanono a causa di lavori in uscita daauto in coda sulla Pontina in direzione di Tivoli tra il raccordo anulare Settecamini ci spostiamo cosa In entrambe le direzioni sulla Nettunense per il senso unico alternato istituito per lavori tra Montegiove Campoleone per il trasporto ferroviario bisognerà il servizio della metro mare al momento è rallentato a causa di un problema tecnico tra Vitinia Tor di Valle in direzione Porta San Paolo Infine per il trasporto marittimo vi segnaliamo che le possa farmi appunto delle 14:30 posticipa la sua partenza alle 13:30 da Dario Antonini azione pubblica è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene via bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio della