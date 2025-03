Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare risolti entrambi gli incidenti in esterna con la circone era tornata la normalità Ci spostiamo sulle autostrade circone regolare sulla Firenzedopo la risoluzione dell' incidente tra Attigliano e Orvieto ci spostiamo risolto Anche l'incidente sulla Nepesina con il traffico in via di normalizzazione in entrata versoauto in coda sulla Salaria nel tratto tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali nel quadrante sud della capitale invece come entrambi i sensi di marcia sulla via del mare tra via di Acilia raccordo anulare a causa di lavori di potatura per il trasporto ferroviario vi segnaliamo che il servizio della Metre al momento è rallentato a causa di un problema tecnico tra avvicina e Tor di Valle in direzione Porta San Paolo da dare Antolini altra mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.