Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul raccordo anulare con interna tra Nomentana Tiburtina e più avanti nel tratto tra Casilina e Appia in esterna invece si segnalano un incidente all'altezza Selva Candida e un altro in prossimità del viadotto del Giubileo che al momento non stanno creando code sempre in esterna si segnalano anche lentamente tra la diramazionesud e Ardeatina ci spostiamo sulle autostrade cose sulla Firenzeper un incidente tra Attigliano e Orvieto in direzione della capitale ci spostiamo sulla Nepesina cose per un incidente al km 1 e 500 all'intersezione con la via Cimina attivo il Samsung o alternato traffico entrata nel tratto Urbano dellaTeramo con contratto cervare l'intersezione con la tangenzialeEst in direzione di quest'ultima è l'entrata versosulla Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti in direzione centro auto in coda sulla Salaria nel tratto tra Villa Spada in via dei Prati Fiscali sempre in direzionee quadrante sud della capitale invece Dammi i sensi di marcia sulla via del mare tra via di Acilia raccordo anulare a causa di lavori di potatura per il trasporto ferroviario vi segnaliamo che il servizio della Metre al momento è rallentato a causa di un problema tecnico tra Vitinia e Tor di Valle in direzione Porta San Paolo da dare autolinee Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della