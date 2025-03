Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla Flaminia riaperto il tratto chiuso tra il raccordo anulare Saxa Rubra permangono Comunque coda in direzionetra il raccordo anulare via dei Due Ponti ci spostiamo sul Raccordo Anulare risolto l'incidente tra Prenestina e a Pian carreggiata interna per si sono comunque code nel medesimo tratto così come tra le uscite di Nomentana e laTeramo in esterna invece auto incontro tra Aurelia e Flaminia è più avanti tra la diramazionesud e Ardeatina traffico in entrata nel tratto Urbano dellaTeramo con cose tra torce per l'intestazione con la tangenzialeEst in direzione di quest'ultima sull'autostrada e code sullaFiumicino in direzione Eur nei pressi del ponte della Magliana sempre in entrata versoauto in coda sulla Salaria nel tratto tra spade via dei Prati Fiscali nel quadrante sud della capitale invece Code in entrambi i sensi di marcia sulla via del mare tra via di Acilia e raccordo anulare a causa di lavori rallentamenti sulla Pontina ad altezza Spinaceto in direzione dianche sulla Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino in direzione del raccordo anulare da dare autolinee Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento