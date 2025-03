Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 09:10

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico sul Raccordo Anulare concludi in carreggiata interna tra salario Tiburtina e più avanti tra Prenestina e Ostiense a causa di un incidente in esterna invece cose tra Flaminia Aurelia è sul lato opposto tra Nomentana e Appia sulle autostrade traffico in entrata nel tratto Urbano dellaTeramo porco detrae raccordo anulare l'intersezione con la tangenzialeEst in direzione di quest'ultima in direzione Teramo invece auto in coda tra Viale Palmiro Togliatti e raccordo anulare code anche sullaFiumicino in direzione Euro 3 raccordo anulare Il Pozzo della Magliana sempre in entrata versosulla Flaminia tratto chiuso tra il raccordo anulare Saxa Rubra in direzionea causa di un incidente auto in coda sulla Salaria nel tratto tra Villa Spada in via dei Prati Fiscali nel quadrante della capitale invece code per incidente sulla Tuscolana altezza via di San Matteo sempre in direzioneauto in coda sulla Appia all'altezza dell' aeroporto di-ciampino in direzione del raccordo anulare rallentamenti a tratti anche su Pontina tra Castelno e Spinaceto in direzione diper il trasporto ferroviario vi segnaliamo che il servizio della Metre al momento è rallentato a causa di un problema tecnico tra Vitinia Tor di Valle in direzione Porta San Paolo da dare Antolini Piazza Repubblica è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della