Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in aumento sul raccordo anulare con coda in carreggiata interna tra salario Tiburtina e più avanti tra Prenestina e Ardeatina a causa di un incidente in esterna invece cosa tratti tra Flaminia Aurelia è sul lato opposto tra Nomentana e Appia sulle autostrade traffico in entrata nel tratto Urbano dellaTeramo con code 3 raccordo anulare l'intersezione con la tangenzialeEst in direzione di quest'ultima auto in coda anche sullaFiumicino in direzione dell'Euro tra il raccordo anulare il ponte della Magliana sempre in entrata versocose sulla Flaminia verso centro tra l'intersezione con via Tiberina e via Due Ponti a causa di un incidente attualmente si tratti da su una sola corsia auto in coda sulla Salaria nel tratto tra Villa Spada in via dei Prati Fiscali nel quadrante della capitale invece code per incidente sulla Tuscolana ad altezza via di San Matteo sempre in direzioneauto in coda anche sulla Appia all'altezza dell' aeroporto diCiampino in direzione del raccordo anulare cose sulla Pontina invece ad altezza in direzione diil trasporto ferroviario vi segnaliamo che il servizio della metro mare al momento è rallentato a causa di un problema tecnico tra Vitinia e Tor di Valle in direzione Porta San Paolo Infine per il trasporto marittimo vi vogliamo che la corsa formia-ventotene delle 9:15 posticipare la partenza alle 9:30 da Dario Antolini azione fu mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della