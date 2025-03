Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaprime code sul raccordo anulare con traffico in strada interna tra le uscite di Casilina e Appia in esterna invece la circone risulta regolare ad eccezione di alcuni rallentamenti tra Prenestina e Nomentana sulle autostrade traffico in entrata nel tratto Urbano dellaTeramo code tra il raccordo anulare l'intersezione con la tangenzialeEst in direzione di quest'ultima rallentamenti invece sulla Firenzenei pressi di Ponzanono in direzione di Firenze a causa di lavori in entrata versocon la Flaminia verso il centro tra il raccordo anulare via dei due punti nel quadrante sud della capitale invece auto in coda sulla Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino in direzione del raccordo anulare ode atterrate anche sulla Pontina tra Pomezia e l'intersezione con via di pratica e più avanti nei pressi di Spinaceto tute in direzione diraccomandiamo oggi prudenza alla guida in quanto la protezione civile dellaha diramato l'allerta meteo gialla dal primo pomeriggio e per le successive Infine per il trasporto marittimo vi segnaliamo che la corsa formia-ventotene delle 9:15 posticipa la sua partenza alle 9:30 da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.