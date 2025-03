Ilrestodelcarlino.it - Via Saffi, lo stabile abbandonato diventa centro del terzo settore

Nuova vita per la fatiscente e abbandonata vecchia struttura di via, a San Benedetto del Tronto. Nei prossimi mesi, quell’edificio dimenticato da anni diventerà un punto nevralgico delin Riviera, con spazi dedicati a progetti sociali fondamentali per il territorio. Nei giorni scorsi si è conclusa una fase fondamentale del percorso: lo sgombero. Un’operazione tutt’altro che semplice, come ha confermato l’assessore ai Lavori pubblici Tonino Capriotti. "Probabilmente c’erano delle persone che andavano lì a cercare un rifugio che in alcuni periodi si sono evidentemente piazzate lì dentro e hanno lasciato rifiuti di ogni genere. Purtroppo quello che si sono trovati di fronte le persone che hanno proceduto allo sgombero è stato davvero critico. Ad ogni modo quella fase ce la siamo lasciati alle spalle.