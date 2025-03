Lanotiziagiornale.it - “Via i terroristi dalla Striscia”, a Gaza e Jabalia scoppia la rivolta dei palestinesi contro Hamas

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Stremati dallo stop alle forniture di aiuti umanitari, in piena emergenza sanitaria e ancora sotto le bombe, gli abitanti delladisembrano aver preso in mano la situazione e, da tre giorni consecutivi, scendono in piazza per protestare. A darne notizia è il Times of Israel, che ha pubblicato una serie di video in cui si vedono folle diradunati a, nel nord della, con cartelli in mano su cui si legge “Fuori” oppure “Il popolo vuole rovesciare”.Proteste su cui, per due giorni, si è registrato l’assoluto silenzio del movimento palestinese, interrotto soltanto ieri da una dichiarazione ufficiale, in cui si sostiene – senza fornire alcuna prova – che le manifestazioni sarebbero state orchestrate dai servizi segreti israeliani per screditaredavanti alla comunità internazionale.