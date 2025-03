Riminitoday.it - Via Crucis, il percorso tra due luoghi simbolo della città. Quest’anno sarà dedicata a don Oreste Benzi

Leggi su Riminitoday.it

In quest'anno giubilare, e in occasione dei 100 anninascita di don, la Diocesi di Rimini, insieme ad associazioni e movimenti ecclesiali, ha organizzato la Viadiocesana intitolandola “La speranza cristiana illumina la vita”. L’appuntamento è per domani, venerdì 28.