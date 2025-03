Puntomagazine.it - Vesuvio Race 2025: Un viaggio tra sport e promozione del territorio

, Avventura edeltra le onde del Golfo di Napoliil primo appuntamento di quest’anno per i velisti ed i simpatizzanti dellaè stato al cinema con la proiezione del film “No More Trouble – cosa rimane di una tempesta” di Tommaso Romanelli. L’evento svoltosi il 14 marzo ha dato il via al programma sociale ed ha visto la partecipazione in sala di più di 100 persone. Adesso si va in acqua!Tutto pronto per la sesta edizione dellapowered by Banca Progetto, in programma da calendario delle regate FIV Nazionale, lo start sabato 29 marzo nella baia dell’Oncino, tra Castellammare e Torre Annunziata. La manifestazione, che vuole essere ogni anno sempre più coerente e vicina alle esigenze dei partecipanti, non è solo un evento a carattereivo, ma un atto didelcostiero partendo dalla provincia: unricco di bellezza ed un percorso avvincente con i suoi passaggi sotto costa che danno tanto filo da torcere dal punto di vista tattico.