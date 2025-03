Vertice per l’Ucraina a Parigi sul tavolo le garanzie di sicurezza Macron | Dare a Kiev mezzi per difendersi

Leggi su Open.online

Il flusso continuo di aiuti militari verso, le modalità di un cessate il fuoco che sia completo e forse definitivo, l’organizzazione del post-tregua e le condizioni per l’invio di una missione di peacekeeping sotto la bandiera dell’Unione europea. Sono questi i quattro punti cardine del nuovodei “Paesi volenterosi”, che la mattina di giovedì si trovano all’Eliseo diin risposta alla convocazione del presidente francese Emmanuel. Sono una trentina i governi che prenderanno parte al, a cui sarà presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre alla continuazione dei dialoghi, in un’ottica continentale, per offrire alternative valide alla mediazione americana tra Ucraina e Russia, i “volenterosi” dovranno «finalizzare ledi» chiese da