Cityrumors.it - Vertice dei volenterosi: l’Europa cerca una strategia comune sull’Ucraina

Leggi su Cityrumors.it

Macron riunisce i leader europei a Parigi per discutere il futuro del sostegno a Kiev. Il presidente francese accusa Mosca.La crisi ucraina è ancora al centro della politica europea e internazionale. Con il conflitto che non accenna a concludersi, il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato a Parigi un incontro ristretto, il cosiddettodei, per discutere del futuro del sostegno militare e politico a Kiev. L’obiettivo? Coordinare una risposta più efficace alla guerra in corso.Macron dopo ildeiPresenti al tavolo alcuni dei principali leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro italiano Giorgia Meloni. Tuttavia, non tutti gli alleati hanno risposto all’invito.