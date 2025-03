Ilgiornaleditalia.it - Vertice dei "volenterosi" a Parigi, Zakharova: "Piani militari di Starmer e Macron mascherati da peacekeeping", Zelensky attacca: "No a condizioni russe per tregua"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ildei "" è in corso in questi momenti a. Uno dei punti di cui si discuterà (nuovamente) è l'invio di truppe in Ucraina, ma Mosca ha contrto È in corso in questi minuti aildei cosiddetti "". Una 31 che altro non ha se non l