Terzotemponapoli.com - Verso Napoli-Milan: Conte e l’attacco partenopeo. E Inzaghi…

, meno tre: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere della Sera. “Con l’infortunio di Neres e il cambio modulo, è stato affiancato da Raspadori, l’intesa ha funzionato. Anche Jack è tornato dalla Nazionale con un gol e un assist in valigia. La notte coldiventa decisiva per la corsa scudetto. La coppia è pronta, in panchina c’è poi il jolly Neres”.In questo, Lukaku.Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna del Corriere della Sera. Su Lukaku. “Dieci gol e altrettanti assist finora, numeri che spiegano come il generale Antonio lo abbia voluto anche regista offensivo oltre che bomber d’area. Ilspesso s’appoggia a lui che fa da catalizzatore, favorendo gli inserimenti dei compagni, soprattutto di McTominay e Anguissa”.