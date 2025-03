Lanazione.it - Versilia: turismo in crescita per le vacanze pasquali, meteo permettendo

"Se ci immaginiamo il sole, e 25 gradi, sarà una presa d’assalto", esordisce così, Francesco Giannerini, presidente della sezione viareggina di Confesercenti, guardando in prospettiva alle festivitàe a un ponte, quasi ininterrotto, di ipoteticheper turisti internazionali e italiani, e di ricchezza, di immagine e, per il nostro territorio. "In quei giorni aprono alberghi, stabilimenti, camping: tutti. Se il tempo ci assiste, potrebbero essere due settimane di affluenza costante, per partire alla grande", continua Giannerini (nella foto), disegnando un "panorama più idilliaco" possibile, a favore della città come anche degli associati di categoria, per cui la stessa Confesercenti, per il primo anno, con un progetto pilota, ha dato avvio a corsi di specializzazione.