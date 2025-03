Lanazione.it - Versilia pronta per la Pasqua: al via la stagione turistica tra spiagge e hotel

Leggi su Lanazione.it

di Gaia Parrini Sono già al lavoro, tra le riverniciature delle cabine e le spianature delle, i bagnini degli stabilimenti balneari, così come, tra l’ottimizzazione delle camere e dei servizi proposti, i dipendenti deglidel territorio. Una preparazione, di allestimenti, rifiniture e abbellimenti, che si appresta ad aprire le porte delle strutture ricettive, dei balneari, e anche dei ristoratori, all’arrivo dei turisti che sceglieranno il lungomare e l’interno viareggino e versiliese per le festivitàli e i successivi giorni di vacanza, che abbracceranno, con i ponti del 25 aprile e del primo maggio, quasi quindici giorni di potenziale villeggiatura. Sono giorni che segnano l’inizio della, o almeno la sua prova generale, e che offrono una fotografia del territorio, nella speranza, come miglior presentazione per chi, per la prima volta, scopre le offerte turistiche e culinarie della zona, e come sicurezza per chi è invece cliente abituale.