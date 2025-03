Quotidiano.net - Versalis: Rafforzato il Protocollo sulla Transizione Green con la Regione Siciliana

Leggi su Quotidiano.net

Si rafforza ild'intesariconversione industriale diverso la tecnologia e la. Anche laha sottoscritto il, già siglato lo scorso 10 marzo al ministero delle Imprese e del Made in Italy dallaLombardia e dalle organizzazioni sindacali Cisl, Femca Cisl, Uiltec Uil, Ugl e Cisal. La firma - si legge in una nota Mimit - giunge al termine di una proficua interlocuzione tra la, l'azienda e il ministero, che ha permesso di definire nuove e concrete garanzie occupazionali per il territorio siciliano. L'accordo prevede il mantenimento immediato dei livelli occupazionali per l'intera durata degli investimenti, estendendo specifiche tutele anche all'indotto locale. Tra le misure più rilevanti figura l'attivazione di iniziative mirate, come programmi di mentoring per supportare le imprese locali nella loro riconversione industriale.