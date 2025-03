Uominiedonnenews.it - Veronica Maya, Biografia: Ecco Perchè Ha Annullato Il Matrimonio Alla Sacra Rota!

: la rinascita dopo l’annullamento del: Lui è un ex di Uomini e Donne!Dalle luci del palcoscenicoconzione in tv, all’anagrafeMaria Russo, nasce il 14 luglio 1977 a Parigi da padre ristoratore e madre regista teatrale. Dopo un’infanzia trascorsa in Francia, la famiglia si trasferisce a Piano di Sorrento nel 1982, dove gestisce un ristorante. Fin da giovanissima mostra passione per lo spettacolo: dopo il diploma, vince una borsa di studio per la prestigiosa scuola di Renato Greco a Roma e debutta come attrice teatrale in numerosi musical.Il salto in televisione arriva nel 2002 su Teleroma 56 con Lazialità in TV, ma è nel 2004 che ottiene la prima visibilità nazionale su Rai2 con Sabato Sprint e Dribbling. La vera svolta avviene nel 2005 con la conduzione di Stella del Sud, che le apre le porte dei programmi più amati della Rai.