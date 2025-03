Lanazione.it - Vernio piange l’ex sindaco Marchi: ‘Ha dato tanto alla comunità’

(Prato), 27 marzo 2025 – È morto Roberto, exdi: avrebbe compiuto 70 anni a maggio ed era ricoverato in ospedale da qualche giorno. “Robertoè un uomo che haa questa comunità, con passione, impegno e un amore sincero per il territorio e per la sua gente – ricorda la sindaca diMaria Lucarini –Roberto lascia dietro di sé non solo il ricordo di ciò che è stato, ma anche il segno concreto di ciò che ha fatto”. Maria Lucarini ricorda l’impegno come, guida un forte senso di responsabilità e da una visione chiara del bene comune. “Sapeva che amministrare significava lavorare ogni giorno per migliorare la vita delle persone, e lo ha fatto con determinazione e concretezza”, aggiunge. Nato anel 1955 e residente a, diplomato in ragioneria e consulente aziendale,è stato protagonista di una lunga carriera in politica e nelle istituzioni locali.