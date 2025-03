Ilfattoquotidiano.it - Ventenni attaccano banane sulla “ragazza nera” di Price, a Firenze: “Non è goliardia né ragazzata, è razzismo”

“È un fatto che ci deve preoccupare. Un atto violento come sono in certi casi violente e pericolose le parole, i gesti, i simboli”. Si esprime così, con sgomento e preoccupazione, Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento e curatore della mostra diffusa Thomas Jin Florence, commentando quanto accaduto ieri, mercoledì 26 marzo. A quanto si apprende, due– che si sono presentati come influencer – sono stati colti in flagrante dalla polizia municipale mentre, in Piazza della Signoria, attaccavano con del nastro adesivo dellestatua dell’artista britannico Thomas, intitolata Time Unfolding e raffigurante una, simbolo di una giovane d’oggi che fissa il cellulare mentre dà le spalle alla bellezza di Palazzo Vecchio e del David. Una scelta simbolica, ha motivatoa Repubblica, quella di mettere al centro della Piazza una donnadi quattro metri per scardinare il modello interiorizzato di bellezza classica.