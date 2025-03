Romadailynews.it - Venezia: nel 2150 il Mose non basta più, rischio inondazioni

Leggi su Romadailynews.it

Ilpotrebbe nonre, in futuroe laguna sempre più esposte aestreme. E’ quanto afferma una ricerca multidisciplinare “Multi-Temporal Relative Sea Level Rise Scenarios up tofor the Venice Lagoon (Italy)” condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con Enti italiani e stranieri, pubblicato di recente sulla rivista scientifica ‘Remote Sensing’.Secondo lo studio – che si basa anche sulle proiezioni climatiche dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) che valutano l’impatto delle variazioni del livello del mare sulle coste e sulle isole e sui dati geodetici e topografici che consentono di stimare l’estensione delle superfici esposte all’allagamento nei prossimi decenni –e la sua laguna potrebbero essere esposte a gravientro ila causa dell’aumento del livello del mare, degli effetti dei cambiamento climatico e dal continuo abbassamento del suolo (subsidenza) che raggiunge valori fino a 7 mm all’anno.