Ilrestodelcarlino.it - Venerdì culturali, si parla della Società di Studi romagnoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani sera alle 21, nel teatrinoCasa delle Aie, proseguono i ‘’ organizzati dall’associazione Casa delle Aie, con una serata dedicata a ‘La cultura in Romagna. Il ruolodi. i risultati del convegno annuale didi Cervia del 6,7 e 8 ottobre 2023’. A presentare la serata sarà Renato Lombardi, con interventi di Alessia Morigi, presidentedi, Federica Bosi, assessora alla Cultura del Comune di Cervia e di Luca Bagnolini, ricercatore storico. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cervia, con il gruppo culturale Civiltà Salinara e con la gestione del ristoranteCasa delle Aie, che fa capo alla famiglia Battistini. L’ingresso alla serata è, come per gli altri ‘’ organizzati dall’associazione Casa delle Aie, libero e gratuito.