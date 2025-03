Ilnapolista.it - Vasseur: «È maleducato pensare che Hamilton sia obsoleto, alcune critiche sono state molto dure»

L’Equipe intervista Frédéric, 56 anni, tema principal e general manager della Ferrari. Parla dell’ultimo Gran Premio in Cina doveha vinto la gara sprint ma poi il Gp è stato un disastro con entrambe le vetture squalificate dopo che Leclerc era arrivato quinto esesto.«Dalla Cina siamo tornati con un po’ di frustrazione, perché sentivamo di aver fatto un passo avanti rispetto all’Australia (Leclerc 8°,10°). Non si è concretizzato a punti con le squalifiche, ma penso che siamo stati sulla strada giusta con molti aspetti positivi: la pole e la vittoria di Lewis allo sprint e la gara di Charles domenica. Ma ancora una volta, anche la parte buona bisogna saperla analizzare, capirla per progredire».ovviamente parla di.«C’erano persone che ci dicevano: “Ah, avete fattorumore con Lewis quest’inverno”.