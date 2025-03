Bergamonews.it - Varchi di Gorle, diffida della Provincia per riaprire i punti di accesso al paese

. Un provvedimento formale con una richiesta precisa: ritirare l’ordinanza di chiusura entro cinque giorni. Nuovo capitolo nella spinosa questione deidi: sul tavolo degli uffici del Comune dell’hinterland estcittà di Bergamo è arrivata mercoledì 26 marzo unapresentata dall’Ufficio viabilitàdi Bergamo.Nel documento viene chiesto di interrompere la sperimentazione edialdi via Martinella e via Trento. Oggi, giovedì 27 marzo, è previsto un nuovo incontro in Prefettura per fare il punto sulla sperimentazione avviata lo scorso 3 marzo. guarda tutte le foto 17, via alla sperimentazione: chiusi idi via Martinella e via Trento Con lavia Tasso ha preso una posizione, con l’ipotesi di ricorso al Tar qualora l’amministrazione dinon dovesse abbandonare il test trimestrale.