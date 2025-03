Ilgiorno.it - Vandali si accaniscono sui platani appena piantati

Tre giovanisolo pochi mesi fa in via Milano, sono stati spezzati e distrutti da ignoti. Uno “sfregio” che ha destato sdegno in città anche perché gli alberi facevano parte di un gruppo di 18 essenze messe a dimora dall’amministrazione comunale nell’ambito di un piano di riqualificazione urbana peraltro da tempo in agenda. La scelta deiera arrivata dopo una lunga attesa, necessaria per rispettare la normativa regionale che impone l’utilizzo di varietà resistenti al "cancro colorato", malattia che sta colpendo duramente le piante in tutta la Lombardia. A denunciare l’accaduto è stato l’ex assessore Franco Casali, che ha ricordato episodi simili verificatisi in via Frua. "Un danno doppio. Economico e ambientale. Questi alberi erano difficili da reperire e avevano attecchito perfettamente".