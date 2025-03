Valorizzazione del Real Polverificio di Scafati | pubblicato il bando

Leggi su Ildenaro.it

Il Parco Archeologico di Pompei e l’Agenzia del Demanio, d’intesa con il Comune di, annunciano la pubblicazione dell’avviso di gara per l’affidamento in concessione temporanea di un’ampia porzione delBorbonico di(Salerno). Si tratta, si legge in una nota, “di un ulteriore passo concreto per ladi un bene dello Stato di grande valore storico-artistico e identitario, in un contesto dalle enormi potenzialità di sviluppo, a pochi passi dall’area archeologica più famosa al mondo”. Oggetto della concessione temporanea, che consentirà di restituire alla collettività un luogo chiuso da tempo, in attesa della sua riqualificazione, è una porzione delBorbonico diper un’estensione di circa 4,6 ettari. L’affidamento ha l’obiettivo di garantire la massima fruibilità del bene attraverso l’organizzazione di attività e iniziative in linea con la missione scientifica, culturale e istituzionale del Parco, tra cui fiere, eventi culturali, sportivi ed enogastronomici, manifestazioni floro-vivaistiche, cinema all’aperto, concerti, attività del terzo settore, ludiche.