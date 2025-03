Iltempo.it - Valditara: altri 12 milioni per contrastare la dispersione scolastica

Leggi su Iltempo.it

A margine della visita all'Iti 'Galileo Ferraris', nel quartiere di Scampia, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppeha annunciato lo stanziamento di 12di euro aggiuntivi per le scuole di Napoli e dell'area metropolitana, pensato con l'obiettivo di finanziare progetti finalizzati ala. "Oggi lanciamo un grande progetto - ha detto il ministro - che parte dai quartieri e dalle municipalità che, secondo le indagini, presentano le maggiori criticità per quanto riguarda la". Partendo dal 'modello Caivano, che "sta funzionando egregiamente - ha sottolineato- come dimostra la testimonianza diretta degli operatori e dei dirigenti scolastici che stanno riscontrando una diminuzione forte della, abbiamo pensato di investire risorse importanti, mai pensate prima, con un progetto strategico".