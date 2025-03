Anteprima24.it - Va a trovare la figlia malata, pestato da un parcheggiatore abusivo

Tempo di lettura: < 1 minutoIl paradosso della storia che racconteremo è nel contesto. Un padre sta vivendo l’angoscia del ricovero dellaneonata in un reparto dell’Ospedale Santobono. E, oltre al dramma familiare, l’uomo è costretto ad affrontare anche la prepotenza di un. E’ sera e il papà arriva in scooter davanti al presidio pediatrico più grande del sud Italia. Parcheggia il veicolo regolarmente, lungo gli stalli delimitati da strisce blu.Un 55enne,, lo ferma. Dice che lì non può parcheggiare, lo stallo deve rimanere libero. L’uomo non ci sta e nasce un diverbio colche dopo gli insulti passa anche alle mani. Aggredisce il centauro e prende il motociclo a calci.La scena non passa inosservata e qualcuno compone il 112.