Unlimitednews.it - Usa, Leavitt sui dazi alle auto “Lavoratori americani al primo posto”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vorrei solo sottolineare che queste tariffemobilistiche di ieri sono un grosso problema per idell’nel settore. E avete visto l’UnitedWorkers Union, Shawn Fain, che non era il più grande fan del presidente durante la campagna elettorale, è uscito stamattina e ha applaudito il presidente per questa mossa, dicendo che è una cosa grandiosa per idell’che sono stati venduti da pratiche commerciali sleali”. Così la portavoce della Casa Biancaha commentato in un punto stampa l’introduzione deidel 25% sulleprodotte fuori dagli Stati Uniti.“Come sapete, il 2 aprile ci sarà l’annuncio delle tariffe reciproche, che si concentrerà in particolare sui paesi che hanno truffato gli Stati Uniti – ha aggiunto-.