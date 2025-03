Ilfattoquotidiano.it - Usa, il video dell’arresto della studentessa turca Ozturk: aveva criticato Israele per il “genocidio a Gaza”

Gli agenti per l’immigrazione Usa hanno trattenuto unauniversitariain quella che rappresenta l’ultima mossa intrapresa dall’amministrazione di Donald Trump contro gli studenti stranieri associati all’attivismo pro-palestinese nei campus. Il presidente americano ha preso di mira prestigiose università che sono diventate l’epicentro del movimento di protesta studentesca scatenato dalla guerra dicontro Hamas a, privando gli atenei dei fondi federali e ordinando agli agenti dell’immigrazione di deportare gli studenti stranieri che manifestavano. La giovaneTufts University Rumeysaè stata trattenuta dagli agenti federali martedì sera nella città di Somerville, in Massachusetts, come ha affermato il rettore. Laha presentato una mozione chiedendo alle autorità di dimostrare i motivi legittimi per la sua detenzione e un giudice ha emesso una decisione che impedisce agli agenti di espellerla dal Massachusetts, secondo i documenti legali resi noti ai media Usa.