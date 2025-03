Thesocialpost.it - USA, babysitter cerca “un mostro” sotto il letto di un bambino e trova un uomo

Un episodio scioccante ha scosso la comunità di Great Bend, nel Kansas, lo scorso 24 marzo. Una, mentreva di rassicurare unspaventato, ha fatto una scoperta inquietante:il, unsi era nascosto.Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’incidente è avvenuto durante la messa adei bambini, quando uno di loro ha espresso il timore che ci fosse un “” nascostoil. Nel tentativo di tranquillizzarlo, la giovane donna si è chinata per controllare,ndosi faccia a faccia con un intruso. Ne è nata una breve colluttazione, durante la quale uno dei bambini è stato accidentalmente urtato e fatto cadere. L’, identificato successivamente come Martin Villalobos Jr., 27 anni, ex residente della casa, è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.