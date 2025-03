Lapresse.it - Usa, avvocato di Ap chiede a giudice federale ripristino dell’accesso a Casa Bianca

Undell’Associated Press ha fatto richiesta a undi ripristinare l’accesso dell’agenzia alla pool stampa dellae ad altri eventi ufficiali, affermando che il divieto imposto dall’amministrazione Trump è un attacco fondamentale alla libertà di parola e dovrebbe essere annullato. “L’AP ha passato ormai 44 giorni nella ‘penalty box'” ha dichiarato il legale Charles Tobin, parlando a nome dell’agenzia di stampa. Il mese scorso, l’AP ha citato in giudizio la portavoce dellaKaroline Leavitt e altri due funzionari dell’amministrazione,ndo il.Laha preso provvedimenti contro l’agenzia di stampa il mese scorso per non aver seguito l’ordine esecutivo del presidente Trump di rinominare il Golfo del Messico.