Usa, ancora falle nella sicurezza: online dati privati ??e password di alti funzionari

Donald Trump ha minimizzato, definendo il consigliere per lanazionale Michael Waltz – che si è cosparso il capo di cenere – «un brav’uomo» che «ha imparato la lezione», additando invece come «un farabutto» Jeffrey Goldberg, il direttore dell’Atlantic, suo malgrado protagonista di quello che ormai è stato ribattezzato Chatgate. Il problema è che quello della chat militare top secret a cui – per sbaglio – è stato aggiunto il giornalista, non è l’unico leak di rilievo riguardante la cerchia ristretta di Trump. Der Spiegel ha infatti scoperto che i contattidei più importanti consiglieri per laUsa si possono trovare liberamente su Internet.Pete Hegseth (Getty Images).I giornalisti di Der Spiegel hanno utilizzato semplici motori di ricerca: i contatti erano già stati hackeratiI giornalisti di Der Spiegel sono riusciti a trovare numeri di cellulare, indirizzi email e persino alcuneappartenenti adi alto livello dell’amministrazione Trump, come il già citato Waltz, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e la direttrice dell’Intelligence nazionale Tulsi Gabbard.