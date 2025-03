Ilgiorno.it - Urbanistica, tentativi di dialogo. L’ipotesi di soluzioni caso per caso

L’altroieri l’incontro fra il procuratore di Milano Marcello Viola e il legale Antonello Mandarano, a capo dell’Avvocatura di Palazzo Marino. Domani il primo summit fra il Comune - dovrebbero essere presenti sia il sindaco Sala sia l’assessore Tancredi - e i costruttori, tra cui rappresentanti di Bluestone, Green Stone, Nexity e altre società che hanno firmato progetti di sviluppo immobiliare finiti al centro delle inchieste coordinate dai pm Petruzzella, Filippini e Clerici. Prove di, interlocuzioni per cercare una soluzione all’impasse dell’milanese. La Nexity Parco delle Cave srl, società di scopo dell’omonimo sviluppatore francese, costruttore delle Residenze Lac in via Cancano 5 poste sotto sequestro, pur rivendicando la correttezza dell’operato ha aperto per prima aldi una "giustizia riparativa" versando le cifre, tutte o in parte, contestate dai pm come presunti mancati oneri di urbanizzazione, contributi e monetizzazioni delle aree.