Upc, vittoria in rimonta. Continua l’inseguimento

Serie B. Torna in vetta Santa Croce, torna a inseguire l’Upc Sdh, con i camaioresi che, in ogni caso, hanno una partita in meno rispetto alla capolista. Nell’ultima giornata, l’Upc Sdh ha messo un mattoncino pesante vincendo inlo scontro diretto con Sassuolo (3-1: 24-26, 25-18, 35-33, 25-21) mentre Santa Croce ha espugnato Cecina, per poi vincere il recupero con Jumboffice. Classifica: Lupi Santa Croce 52, Upc Sdh* 49, Sassuolo* 44, Trading Log La Spezia* 40, Biauto Jumboffice* 40, Invicta Grosseto* 38, Ama San Martino 37, Cus Genova 37, Toscanagarden 37, Fiorano Modenese 27, Cecina* 25, Pontedera* 23, Scandiano* 15, Firenze* 12, Isomec Inzani* 4. Serie B1.roboante del Vp Canniccia che in trasferta travolge Pontedera (0-3: 13-25, 21-25, 14-25). Classifica: Ostiano 49, Garlasco 45, Modena 44, Valdarno 40, Ripalta Cremasca 39, Tirabassi&Vezzali 31, Moma Anderlini 27, Rubiera 26, Vp Canniccia 26, San Giorgio 25, Sassuolo 22, Montesport* 21, Ambra Cavallini 14, Crema* 8.