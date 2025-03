Lanazione.it - Up Isolotto, la festa sociale tra sport, amicizia e solidarietà

Firenze, 27 marzo 2025 – Dopo il grande successo organizzativo della Maratonina della Befana 2025, la UPdi Firenze ha celebrato con entusiasmo il proprio spirito di squadra e le conquiste dell'anno con una serata speciale presso i locali del Cral Alia di Firenze. A fare gli onori di casa è stato il presidente Andrea Grassi, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per un gruppo sempre più affiatato e partecipe. Ladell'Up: traLa UP, infatti, si distingue per il suo impegno e la sua compattezza, come dimostra la sua presenza record alla prossima Half Marathon Firenze, dove sarà la squadra più numerosa a supportare i podisti in gara. La serata è stata un vero e proprio tributo alloe alla convivialità, tra aneddoti, racconti di gare ed emozioni condivise.