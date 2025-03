Cultweb.it - Uomo centra superenalotto milionario, ma l’ex moglie chiede metà della vincita: cosa dice la legge?

Prima la notizia, poi la questione legale. Undi 51 anni di Napoli, in trasferta a Roma, ha vinto ben 88 milioni di euro al. Peccato che la, che tempo fa ha chiesto la separazione legale a causa di un tradimento, si sia affidata agli avvocati per riresomma. Il motivo? I soldi le spettano di diritto poiché il matrimonio è stato contratto in regime di comunione dei beni. L’, inoltre, aveva nascosto la, scoperta dalla ex solo attraverso uno scambio dei messaggi tra il diretto interessato e la sorella.prevede lain questo caso?Se laè stata ottenuta quando i coniugi erano ancora sposati e in regime di comunione dei beni, la somma rientra automaticamente nel patrimonio comune e deve essere divisa al 50%. Per la Cassazione, infatti, le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno solo dei due.