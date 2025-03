Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, nuova segnalazione su Cristina: Gianmarco non sceglie?

Il percorso diSteri asi complica sempre di più, anche a causa delle tensioni e delle segnalazioni suFerrara. Nelle ultime registrazioni, la corteggiatrice ha lasciato lo studio in lacrime, esasperata dalle dinamiche emerse durante la puntata. A peggiorare la situazione, è arrivata unatestimonianza riportata da Deianira Marzano, che potrebbe cambiare drasticamente il corso degli eventi. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.: la scelta diSteri rischia di satareDurante l’ultima registrazione diSteri ha espresso il suo malcontento nei confronti diFerrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato. Il tronista ha dichiarato di non sentirsi compreso e di non percepire un vero interesse da parte loro.