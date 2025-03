Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, ‘Datti una calmata’: Maria De Filippi riprende Giovanni per le insinuazioni su Agnese

La puntata didel 27 marzo 2025 è stata segnata da un acceso confronto tra il cavaliereSiciliano e la damaDe Pasquale, culminato in un severo richiamo da parte della conduttriceDe. Il comportamento del cavaliere ha suscitato polemiche in studio, specialmente per le parole rivolte ade Francesca, che ha preso le difese della donna.Il litigio con Francesca e l’intervento della conduttriceTutto ha avuto inizio quando Francesca ha espresso il proprio disappunto riguardo all’atteggiamento di. “È stato vergognoso come si è comportato con me e poi con lei. Ci sono modi e modi per dire le cose” – ha dichiarato la corteggiatrice, aggiungendo: “Devi solo essere contento se tua figlia non incontrerà mai un uomo come suo padre”.A queste parole,ha reagito con stizza, rispondendo in dialetto napoletano: “Mia figlia non la devi nominare proprio, stai zitta.