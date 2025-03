Anteprima24.it - Unpli Benevento, il Sannio tra Sapori e Floklore: il 12 e 13 luglio l’edizione 2025 a Paduli

Tempo di lettura: 4 minutiè lieta di annunciare il ritorno di uno degli eventi più attesi dell’anno: Iltrae Folklore. In occasione della Giornata Nazionale delle Pro Locodell’evento si terrà il 12 e 13(BN), un’opportunità unica per celebrare le tradizioni, il folklore e le eccellenze gastronomiche del nostro amato.La manifestazione, che affonda le radici in un evento avviato nel 2003 e giunto all’ultima edizione nel 2014, si preannuncia come una straordinaria festa di cultura, cucina e musica. Iltrae Folklore offrirà a tutti i partecipanti una full immersion nei colori e nei suoni di una tradizione che vive nei cuori delle nostre comunità. Non mancheranno momenti di musica popolare, danze tradizionali e, naturalmente, degustazioni dei prodotti tipici locali.