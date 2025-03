Unione vini | bloccate merci verso Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.43 "I dazi sono già applicati anche se non esistono perché le esportazioni sono, gli importatori americani hanno bloccato l'import dei nostritemendo di dover farsi carico loro del dazio". A lanciare l'allarme è Paolo Castelletti, direttore dell'italiana"Nel momento in cui fossero daziati anche i prodotti in transito, a quel punto il dazio ricadrebbe sull'importatore, questo vorrebbe dire in sostanza fallire", spiega.