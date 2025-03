Quotidiano.net - Unicredit valuta fusione con Banco Bpm solo se crea valore, afferma Orcel

Leggi su Quotidiano.net

L'operazione conBpm "deve aver senso da un punto di vista dizione dio non la faremo". Così il Ceo di, Andrea. "Una eventuale combinazione conBpm verrà sempreta se atta o meno a migliorare una base già molto attraente per tutti gli altri stakeholders, se eseguita alle giuste condizioni", altrimenti "torneremo al nostro piano base" aggiungenel suo intervento all'assemblea della banca. "Qualsiasi operazione sarà fattaalle nostre condizioni rigorose, garantendoincrementale per voi, i nostri azionisti", spiega il Ceo di, aggiungendo che "avevamo ragione noi a considerare l'offerta" sulBpm "escludendo Anima vista l'incertezze che questo doveva comportare e oggi lo vediamo. Come noto tale offerta ha caratteristiche che potrebbero aumentare, mantenere alterato o diminuire ildiBpm e che ci riserviamo dire una volta che l'offerta di Anima sarà conclusa".