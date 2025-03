UniCredit Orcel | Ops su Banco Bpm deve creare valore o non la faremo

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 27 mar. (askanews) – L’operazione conBpm “aver senso da un punto di vista di creazione dio non la”. Lo ha detto il Ceo di, Andrea, nel corso del suo intervento all’assemblea dei soci della banca chiamata, tra le altre cose, ad approvare l’aumento di capitale a servizio dell’Ops. “Quindi una eventuale combinazione con Bpm verrà sempre valutata se atta o meno a migliorare una base già molto attraente per tutti gli altri stakeholder, se eseguita alle giuste condizioni. Altrimenti, torneremo al nostro piano base. Abbiamo una entusiasmante storia di ulteriore crescita organica davanti a noi, che consoliderà la nostra redditività e ci permetterà di continuare a distribuire ai nostri azionisti al vertice del settore per i prossimi tre anni”. “Avevamo ragione noi a considerare l’offerta” suBpm “escludendo Anima, viste le incertezze che poteva comportare, e oggi le vediamo”, ha sottolineatoall’indomani della notizia sul parere negativo della Bce sull’applicazione del cosiddetto Danish Compromise.