UniCredit | Orcel non si sbilancia ma l’Europa gli dà ragione sul Banco

Svolta nella triangolazione di offerte pubbliche traBpm e Anima. L’assemblea degli azionisti dell’istituto di Piazza Meda ha approvato, all’unanimità (99,88% voti favorevoli) l’aumento di capitale a servizio dell’operazione. Una vittoria per l’amministratore delegato Andreache, comunque, non si èto: l’operazione verrà portata avanti solo se in grado di creare valore. Per andare avanti servono “le giuste condizioni”. Un contributo in questa direzione è arrivato dall’Eba (L’Autorità di vigilanza europea) che ha confermato il parere della Bce:Bpm non potrà utillizzare il cosiddetto “Danish Compromise” nell’ambito dell’operazione su Anima. La bocciatura rappresenta un colpo importante perBPM, in quanto l’assenza di tale beneficio costerà un miliardo in più a livello patrimoniale per via.