Under 19, il blitz a Brescia vale gli spareggi per le finali nazionali

Quarto posto assicurato in regular-season per l’19 (30, nella foto) che compie il(28) per 61-73 e accede così agliper andare alledi categoria; match nelle mani biancorosse per tutti i quaranta minuti (12-19, 27-37, 46-54 i parziali). Unahotels: Lusetti F. 10, Selva 4, Bonaretti 9, Bardelli, Suljanovic 15, Yadde 7, Mainini, Lusetti L. 6, Deme 16, Manfredotti L. 4, Abreu 2. All.: Rossetti. L’17 (6) si conferma rullo compressore nel girone interregionale, sbancando il parquet di Varese (2) per 75-108: devastante il parziale di 11-29 del secondo quarto. Sabato è in programma lo scontro al vertice contro Trento alle 19.30 alla Chierici di via Cassala. Unahotels: Hadzhyiev 5, Morcavallo, Ghirardini, Manfredotti L. 25, Manfredotti A. 18, Marras 4, Borzacca 2, Petacchi 3, Rinaldini 8, Baldasseroni 18, Abreu 22, Samb 8.