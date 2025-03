Iodonna.it - Una protesta insolita e "maleodorante". Sarah Hanson-Young ha portato un salmone morto sui banchi del Senato.

Leggi su Iodonna.it

La senatrice dei Verdi australiani,, ha attirato l’attenzione in modo insolito e provocatorio durante una recente seduta del Parlamento, sventolando un, chiuso in un sacchetto di plastica. La scena, alquanto inusuale, è avvenuta durante il question time di mercoledì 19 marzo. Si tratta di unacontro il disegno di legge del governo dell’Australia che riguarda la protezione degli allevamenti dinella regione della Tasmania. Un tour dell’Australia guarda le foto Il disegno di legge del governo dell’AustraliaIl disegno di legge in discussione alconcerne una insenatura situata nello stato della Tasmania, recentemente dichiarata patrimonio storico.