Una nuova antenna nel quartiere Malafede Conforzi | Chiediamo un intervento immediato

Acilia, 27 marzo 2025- “Nel mese di maggio dello scorso anno, in via Edoardo Gioja, nel, è stata installata una primaper la trasmissione di telefonia mobile, suscitando fin da subito un forte sdegno e una legittima preoccupazione tra i cittadini della zona. Tale inquietudine si è manifestata in particolare tra i genitori di centinaia di bambini che frequentano l’Istituto Comprensivo “Carlo Magno”, situato nelle immediate vicinanze della suddetta via”. Così dichiara in una nota stampa Giuseppe, Capogruppo di Fratelli d’Italia in X Municipio di Roma Capitale.“Il 19 marzo 2025, gli abitanti delsi sono trovati di fronte a unae ulteriore, collocata a pochi metri dalla prima. Ad oggi, le due strutture si trovano a circa venti metri dalle abitazioni e a meno di settanta metri dalla scuola, aumentando il disagio e l’apprensione della comunità locale.