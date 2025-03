Lanazione.it - Una mostra su Che Guevara. Bologna apprezza Carrara e parla del monumento

Leggi su Lanazione.it

Applausi e complimenti aper la statua dedicata a Che. A distanza di poche settimane dall’inaugurazione del, posizionato lungo la scalinata del Baluardo e che in città aveva creato un dibattito a dir poco acceso tra favorevoli e contrari, con tanto di mozioni e raccolta firme online per la sua rimozione, la storia si arricchisce adesso di un nuovo capitolo che esce dai confini locali, tenendo alta l’attenzione sulla scultura. Dela Che, il primo in Italia e realizzato dallo scultore argentino Jorge Romeo, si èto ieri mattina anella prestigiosa cornice del Museo civico archeologico in via dell’Archiginnasio, dove oggi inizia unadedicata proprio a Che, intitolata ‘Chetù y tudos’ in programma fino al 30 giugno.